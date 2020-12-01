Mutfakta çıkan yangında anne ile kızı yaralandı - Son Dakika

Ayvazpınarı ve kızı ise sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenen ve yanıklara maruz kalan Ayvazpınarı ve kızı, komşularından ve itfaiyeden yardım istedi.

Esentepe Mahallesi Can Kent Sitesi'ndeki bir evde, ocakta yemek unutulması nedeniyle yangın çıktı. Evde bulunan Hatice Ayvazpınarı ile kızı Hülya Bakan, yangını söndürmeye çalıştı.

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