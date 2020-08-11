Son dakika haber! Karabük'te orman yangınlarıyla mücadele toplantısı - Son Dakika

Karabük'te orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında yapılan ve faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ile kurum müdürleri katıldı.

Orman yangınlarıyla topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirten Vali Vekili Gürel, il sınırları dahilinde bulunan kent ormanları ile tabiat parkı ve piknik alanı dışındaki ormanlık alanlarda ateşli piknik yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Gürel, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin artığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum ve kuruluş amirlerine talimatlar verildiğini belirterek, vatandaşların da konuyla ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.