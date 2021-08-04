Son dakika haber... Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Karabük'te çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Ödemiş köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.
Kaynak: AA
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