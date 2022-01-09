Son dakika haber: Karabük'te otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Safranbolu'dan Karabük yönüne giden Yalçın K. (28) idaresindeki 43 UR 115 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi sanayi kavşağındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısız'a (23) çarptı.
Sağlık ekibince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaygısız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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