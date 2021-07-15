Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ormanlık alanda traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Sofular köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışan Rafet Göksu (76), traktörle çekilen tomruğun altında kaldı.

Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.