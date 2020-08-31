Son dakika haber! Karabük'te uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde, ders zili bu sabah okullarda öğrenciler olmadan çaldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 18 Eylül'e kadar uzaktan yürütülecek 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenler, sosyal mesafe kuralına uyarak okula giriş yaptı.

Vali Fuat Gürel ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Atatürk Ortaokulunda düzenlenen törene katıldı.

Okulda görevli öğretmenlerle maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak bir süre sohbet eden Vali Gürel, yaptığı konuşmada, il genelindeki tüm okulların dezenfekte edildiğini söyledi.

Okulların girişinde maske ve ateş ölçüm cihazlarının olduğunu belirten Gürel, "Karabük olarak yüz yüze eğitime hazırız. Yeni eğitim-öğretim yılının okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve şu an her ne kadar uzaktan eğitim görseler de öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en kısa sürede okullarımız eski cıvıl cıvıl, hareketli günlerine kavuşmuş olur." dedi