Son dakika haber... Karabük'te yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Karabük'te itfaiye ekipleri, bir binada mahsur kalan yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, senaryo gereği Kemal Güneş Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giderek binanın üstüne çıktı.

7 katlı binanın çatısında bulunan yaralı, sedye yardımıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Binadan inerken Türk bayrağı da açan itfaiye ekiplerini, Belediye Başkanı Rafet Vergili tebrik etti.

Vergili, tatbikatların, olası vakalara en kısa zamanda ve en profesyonel şekilde müdahale etme hedefiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.