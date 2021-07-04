Zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 78 AAG 095 plakalı otomobil, önünde seyreden Hamza Hamleci yönetimindeki 37 RD 251 plakalı otomobile çarptı.

Bu iki araca çarpmamak için manevra yapan Eflatun Cem Başcuğ idaresindeki 06 AG 9777 plakalı otomobil ise kaldırımdaki bir ağaca çarparak devrildi.

Bu sırada kazayı gören ve duran Okan Ünal'ın kullandığı 78 SP 728 plakalı otomobile de arkasından gelen Mehmet Aktaş'ın kontrolündeki 61 HP 407 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, sürücüler Hamleci ve Başcuğ ile araçlarda bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemleri alan jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde bulunamayan 78 AAG 095 plakalı otomobilin sürücüsü için arama çalışması başlattı.

Öte yandan devrilen otomobilde bulunan bazı değerli eşyalar, jandarma tarafından muhafaza altına alındı.