Son dakika haber! Karabük Valisi Gürel'den vatandaşlara Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça il dışına çıkmamalarını ve akraba ziyaretlerinde bulunmamalarını istedi.

Vali Gürel, Pandemi Tedbirleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, haziran ayından sonra ülke ile paralel olarak illerinde de vaka sayılarında artış olduğunu belirtti.

Alınan önlemler ile artışı kontrol altına aldıklarından kaydeden Gürel, şöyle dedi:

"Son birkaç gün içerisinde vaka sayısında bir miktar artış oldu. Şimdi bunun tedbirlerini alıyoruz. İlimizdeki önemli özel sektör işletmeleri ile toplantılar yapıyoruz. Özellikle özel sektörde pozitif tanı koyulan kişi ile temaslı kişi bildirme noktasında sorunlar yaşanabiliyor. Bu da bizim pozitif vaka sayılarımızı etkileyebiliyor. İşletmelerimizin, kooperatiflerimizin, odalarımızın bu konuya dikkat etmeleri ve üyelerini uyarmaları oldukça önemli. Az temaslı sayısı bildirmek, az pozitif vaka çıkacak anlamı taşımıyor. Bu durum vaka sayılarının artmasına ve işletmelerin kapanmasına bile yol açabiliyor."

"HES kodu uygulaması önemli"

Kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu uygulamasının önemli olduğunu da vurgulayan Gürel, "Özel sektörde yer alan işletmelerinde bunu uygulamasını arzu ediyoruz. Çünkü pozitif hastalar dışarı çıkmaz, çıkmamalı olarak düşünüyoruz ama yaşanılan birkaç olay gösteriyor ki dışarı çıkabiliyorlar ve bulaşma riskini büyük ölçüde artırabiliyorlar." diye konuştu.

Vatandaşlara seslenen Gürel, "Yaşadığımız bu süreçte tüm vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça il dışına çıkmamalarını, zorunlu olmadıkça sohbet ortamlarında, akraba ziyaretlerinde bulunmamalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Gürel, muhtarlara da destekleri dolayısıyla teşekkür etti.