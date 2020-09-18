Son dakika haber | Karabükspor davasında menajer ve eski CEO tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Karabükspor davasında menajer ve eski CEO tutuklandı

Son dakika spor haberine göre Kardemir Karabükspor'da savcılık soruşturması devam eden dosya kapsamında SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan menajer Bayram Uğurlu ile eski CEO Hakan Ayvaz, tutuklandı.

Son dakika haber | Karabükspor davasında menajer ve eski CEO tutuklandı, System.String[]

Kardemir Karabükspor'da savcılık soruşturması devam eden dosya kapsamında SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan menajer Bayram Uğurlu ile eski CEO Hakan Ayvaz, tutuklandı.

10 sezon Süper Lig'de mücadele etme şansı yakalayan ve Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen Kardemir Karabükspor'da 2018 yılında yaşanan ekonomik mali kriz sonrası ortaya çıkan bazı evraklar sonucu Karabük Cumhuriyet Savcılığı'nca tahkikat başlatılmıştı.

Savcılık tarafından soruşturması devam eden dosya kapsamında, menajer Bayram Uğurlu Ankara'dan, kulübün eski CEO'su Hakan Ayvaz ise İstanbul'dan, SEGBİS üzerinden ifade verdi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan menajer Bayram Uğurlu 'Hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma', Hakan Ayvaz ise 'Hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma' ve 'Resmi Belgede sahtecilik' tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Karabük Sulh Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, menajer Bayram Uğurlu ile eski CEO Hakan Ayvaz tutuklandı.

27 çekte imzasını tespit edildi

Mahkeme tarafından tutuklanan Karabükspor'un eski CEO'su Hakan Ayvaz'ın görev yaptığı dönemde 27 farklı futbolcuya kesilen çeklerde ciro imzalarının olduğu kriminal incelemesinde ortaya çıktı. Savcılık tarafından yaklaşık 2 yıldır devam eden soruşturma kapsamında davanın derinleşerek devam edeceği öğrenildi.

Parmakla gösterliyordu

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri'nde çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan Karabükspor, tarihinde bir kez Türkiye'yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı yakalamıştı. Süper Lig'de 10 sezon mücadele eden kırmızı-mavili ekip, 6 sezon 3. ve 2. Lig'in çeşitli gruplarında, 34 sezon 1. Lig'de mücadele verdi. Dünyada işçilerin kurduğu sayılı takımlardan olan Karabükspor, mali olarak sıkıntılar yaşamasının ardından 2018 yılında Süper Lig'den TFF 1. Lig'e ardından TFF 2. Lig'e düştü. Karabükspor Türk kulüpleri arasında oynadığı oyun ve borcu olmayan tek kulüp olarak parmakla gösterilen ender takımlardan biriydi. - KARABÜK

Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Bayram, CEO, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Karabükspor davasında menajer ve eski CEO tutuklandı - Son Dakika Spor

YORUMLAR (1)
  • celal gökalp: bu davayı deri alınsın inleştirilirse daha kimler gider içeri başta ferudun tankut ve o dönemin yönetim kurulu onlarında ifadele Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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