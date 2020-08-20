Son dakika haber! Karacabey Belediyespor dış transferde 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Dıjlan Aydın, Bayrampaşaspor'dan kaleci Veysel Sapan ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden forvet Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, kulüp tesislerindeki imza töreninde, Abdullah Dıjlan Aydın ve Yusuf Türk ile birer, Veysel Sapan'la da 3 yıllık anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Transfer çalışmalarının süreceğini belirten Ülker, "Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.