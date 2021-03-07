Son dakika haber: Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Araçta yapılan aramalarda 300 gram sentetik kannobioid ve bir hassas terazi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.O.B. ve U.D'yi takibe aldı.

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