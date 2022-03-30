Son dakika haber! Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor

30.03.2022 11:24
Son dakika haber! Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri tarafından, hırsızlık olaylarına karşı yürütülen çalışmalarda 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri tarafından, hırsızlık olaylarına karşı yürütülen çalışmalarda 6 kişi gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarına karşı operasyon başlattı. İş yeri hırsızlığı, evden hırsızlık ve açıktan hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişi nefes kesen operasyon sonucunda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden Bedirhan Y. (25), Murat Ö. (24) ve Serkan Ç. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Y. (14), G.S. (15) ve M.K. (36) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Son dakika haber! Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor

YORUMLAR
500
Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından 'KAAN' Projesi anlatıldı Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından 'KAAN' Projesi anlatıldı Eşini öldürüp, intihara kalkışan emekli öğretmen tutuklandı Eşini öldürüp, intihara kalkışan emekli öğretmen tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Karacabey, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
11:07 AK Parti'den istifa eden Amine Cansu Kaba, Gelecek Partisi ile dirsek temasında olduğu öğrenildi!
11:03 Pinhani konserinde birbirlerine girdiler! Kavga anları saniye saniye kaydedildi
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
10:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu
10:52 Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir
10:52 Mikolayiv'de Rus füzelerinin hedefi olan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı
10:47 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:30:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement