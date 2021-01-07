Son dakika haber: Karacasu'ya kazandırılacak hastane projesinde çalışmalar başlıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Karacasu'ya kazandırılacak hastane projesinde çalışmalar başlıyor

07.01.2021 10:07
Son dakika haber: Karacasu'ya kazandırılacak hastane projesinde çalışmalar başlıyor, System.String[]

Son dakika haberler... Aydın'ın Karacasu ilçesinde uzun zamandır gündemde olan hastane projesi için çalışmalar kısa sürede başlıyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde uzun zamandır gündemde olan hastane projesi için çalışmalar kısa sürede başlıyor.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, AK Parti Karacasu ilçe Başkanı Fuat Meriç, AK Parti Karacasu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turancan Önem, Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekli, Belediye Meclis Üyeleri Memduh İlgili, Erbil Avcı önümüzdeki günlerde yapılması planlanan yeni hastane binası için incelemelerde bulundu. Yatırım planlamasına alınan hastanenin mevcut binanın bulunduğu yerde yapılmasına karar verildiği belirtildi. İlçede gerçekleşen ziyaret ve incelemeler sonrasında Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Vekilimize ilçemize gösterdiği ilgi, alaka ve desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni hastane binası için çalışmalar önümüzdeki günlerde başlatılıyor. Yatırım planlamasına alındığını öğrendik. Aslında daha farklı bir noktada bu hastaneyi yapma düşüncemiz vardı. Ancak devletimiz burada yapılmasının daha uygun olacağına karar verdi. İnşallah şirin ilçemize kazandıracağımız bu hastanenin Karacasulu hemşerilerimin ihtiyaçlarını karşılamasını temenni ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Son dakika haber: Karacasu'ya kazandırılacak hastane projesinde çalışmalar başlıyor

Hisarcık, Karacasu, Hastane, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Karacasu'ya kazandırılacak hastane projesinde çalışmalar başlıyor - Son Dakika


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