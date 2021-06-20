Son dakika haber! Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçleneceğini söyledi Açıklaması - Son Dakika

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, dost ülke Türkiye ile ekonomi alanında iş birliğini artırma kararı aldıklarını söyledi.

Djukanovic, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ADF'ye büyük bir memnuniyetle katıldığını söyleyen Djukanovic, "ADF'nin dünya ekonomisi ve siyasetinin ele alınacağı önemli bir platform haline geleceği kanaatindeyim. Türkiye gibi önemli bir ülkenin Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Batı Balkanlar ile ilişkilerini tecrübe ettiğimiz muazzam bir foruma katıldık." dedi.

Djukanovic, ADF kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme fırsatı bulduğunu belirterek "İkili görüşmede Türkiye ve Karadağ'ın iki dost ülke olduğunu yineledik. Bu ilişki NATO üyeliği ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci gibi ortak noktaları da barındırıyor. Ekonomi alanında iş birliğinin artırılmasına karar verdik." diye konuştu.

Antalya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın da yapıldığını anımsatan Djukanovic, "Birçok konu ele alındı. Toplantının temel mesajlarından birisi AB üyelik sürecinde Batı Balkan ülkeleri için geçilebilir bir yolun yapılması oldu. AB'nin genişleme politikasında duraklama dönemine girdiği noktasında hemfikir olduk." ifadelerini kullandı.

Djukanovic, Batı Balkanlar'da çıkarlarını gerçekleştirmek isteyen başka güçlerin de varlık göstermeye başladığına işaret ederek "Bölge ülkelerin hedefinde AB üyesi olmak var. GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda AB'ye genişleme politikalarını canlandırma çağrısında bulunduk." dedi.

YEE ve TİKA Karadağ'da etkili faaliyetler yapıyor

Karadağ'da ciddi oranda Türk yatırımcı bulunduğunu aktaran Djukanovic, şunları söyledi:

"Karadağ ekonomik gelişme anlamında özellikle de yabancı yatırımcı konusunda önemli tecrübeler kazanmış bir ülke. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ekonomimizi olumsuz etkiledi. Bugünlerde salgını yavaş yavaş geride bırakıyoruz dolayısıyla Karadağ ekonomisinin de yıl sonuna kadar eski dinamiğine kavuşacağını düşünüyorum. Yabancı yatırımcılarla iş birliği yapmak istiyoruz. Altyapı, ulaşım, enerji, turizm ve gıda alanlarında Karadağ önemli bir iş birliği ortağı."

Djukanovic, kültür iş birliğinin ise ülkeleri birbirine yakınlaştırdığını belirterek Türkiye ve Karadağ'ın da kültür alanında son derece sağlam ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yaptığı kaliteli faaliyetlerle Karadağ'da oldukça aktif olduğunu söyleyen Djukanovic, "Çok sayıda Karadağlı Türkiye'de burslu okumak için başvuruda bulunuyor. 400'den fazla öğrencimiz Türkiye'de eğitim gördü. Bu ilgi gün geçtikçe artıyor." şeklinde konuştu.

Djukanovic, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 14 yıldır Karadağ'da faaliyet gösterdiğini anımsatarak "TİKA, ülkemizde yaklaşık 300 projeyi hayata geçirdi. Sağlık, kültür ve eğitim alanında oldukça önemli projelerdi bunlar. Bunlar iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendiriyor." ifadelerini kullandı.