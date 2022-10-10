Kastamonu'nun Abana ilçesine kıyısı bulunan Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu. Abana ilçesi açıklarında, deniz üzerinde oluşan hortumu gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, yan yana oluşan hortumlar görülüyor. Bir süre denizde ilerleyen hortumlar, daha sonra gözden kayboluyor.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Kastamonu, Abana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.