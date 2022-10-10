Son dakika haber: Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada

10.10.2022 14:22

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kameradaKASTAMONU Kastamonu'nun Abana ilçesi açıklarında, denizde aynı anda oluşan 3 hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada

KASTAMONU Kastamonu'nun Abana ilçesi açıklarında, denizde aynı anda oluşan 3 hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'nun Abana ilçesine kıyısı bulunan Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu. Abana ilçesi açıklarında, deniz üzerinde oluşan hortumu gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, yan yana oluşan hortumlar görülüyor. Bir süre denizde ilerleyen hortumlar, daha sonra gözden kayboluyor.

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Kastamonu, Abana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Karadeniz'de aynı anda 3 hortum oluştu: O anlar kamerada - Son Dakika
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