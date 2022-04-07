Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak - Son Dakika
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Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak

07.04.2022 15:40
Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımın sağlandığı Karadeniz Sahil Yolu, heyelan sonrası çökme nedeniyle kapatılırken, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

DÜZCE ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımın sağlandığı Karadeniz Sahil Yolu, heyelan sonrası çökme nedeniyle kapatılırken, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Yolun, bayram sonrası onarım çalışmalarının ardından açılacağı belirtildi.

Düzce ile Zonguldak ve Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, Akçakoca Edilli mevkisinde karların erimesiyle meydana gelen heyelan sonrası çöktü. Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen hasar gördü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolun, Ramazan Bayramı'ndan sonra yapılacak onarım çalışmalarının ardından açılacağı belirtildi.

Öte yandan çökme nedeniyle yolu kullanamayan ve Düzce-Zonguldak ile Sakarya yönüne gidecek sürücüler, Paşalar köyü içinden açılan geçici yola yönlendirildi. Sürücüler, köy yolundan gittiklerini ve çok virajlı olması nedeniyle yavaş ilerlediklerini söyledi.

Paşalar köyü sakinlerinden Ali İlhan, yolun daha önceki yıllarda da çöktüğünü belirterek, "2 yıl önce 50 metre aşağısı tekrar çökmüştü. Yaptılar, tekrar çöktü. Buradan bir su yolu vardı. Onu doldurmadan yolu yaptılar ve tekrar çöktü. Olduğumuz yerin tekrar çökme durumu var. Jeolojik ve drenaj durumuna bakılmadan yol yaptılar. Yolda ufaktan bir çatlaklık vardı fakat geçen gece tamamen çökmüş, diye duyduk sonra jandarma gelip kapattı" dedi.


Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak
Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak
Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak
Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak
Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak
Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak
Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak
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Karadeniz Sahil Yolu, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Karadeniz Sahil Yolu'nun kapatılan bölümü, bayramdan sonra açılacak - Son Dakika


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