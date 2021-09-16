Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batı Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin, "Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde toplamda 1228 kilometre uzunluğundaki 17 yolun 155,5 kilometrelik kesiminde hasar oluştu." dedi.

Karaismailoğlu, 11 Ağustos'taki selden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de devlet millet iş birliğiyle destansı bir mücadele örneği ortaya koyduklarını söyledi.

Sürecin en başından itibaren her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "İlk günden itibaren olduğu gibi devletin eli olarak her şartta ve durumda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gücümüzü, enerjimizi ve motivasyonumuzu, halkımızın afetin ilk gününden itibaren gösterdikleri sabır, destek ve sevgiden alıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, selin kara yolu ağında da ciddi hasara neden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde toplamda 1228 kilometre uzunluğundaki 17 yolun 155,5 kilometrelik kesiminde hasar oluştu. Selin ardından, hemen kapanan yollarımızı trafiğe açmak için yoğun çalışma başlattık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra enkaz kaldırma faaliyetleri ile mahalle yolları hasar onarım ve teressübat temizlik çalışmaları ile ev ve iş yerlerinin doğal yaşama kavuşması için gerekli makine ve personel desteği de verdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. İhtiyaç duyulan muhtelif kesimlerdeki belediye yollarına bitümlü sıcak kaplamalı çalışmalarımız sürüyor. Yollarımızın üzerinde 113 iş makinesi ve 125 personelle çalışmalarımız devam ediyor."

"2 bin 779 vatandaşımızı başarıyla tahliye ettik"

Bozkurt, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki kereste fabrikaları ile depolarda yer alan tomrukların, selin etkisiyle Karadeniz'e akıp gittiğini anlatan Karaismailoğlu, "Denizlerden tomrukların toplanmasıyla ilgili de Orman Genel Müdürlüğümüz oldukça katkı sağladı. Sel felaketi sonrasında Bakanlık olarak dünyada ilk defa gerçekleşen başarılı bir uygulamayı da hayata geçirmenin gururunu yaşadık. Bozkurt, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin kereste fabrikaları depolarında yer alan tomrukların afet nedeniyle denize ulaşmasında ve gemilere yapabileceği hasarların önüne geçmek üzere Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün getirmiş olduğu römorkörler sayesinde denizdeki tomrukların oldukça büyük kısmını toplayarak denizdeki tehlikeyi de bertaraf ettik." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, yaşanan afette mahsur kalan vatandaşların tahliyesinde de çok yoğun çaba gösterdiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Hava, kara ve deniz yoluyla tam 2 bin 779 vatandaşımızı başarıyla tahliye ettik. Sel felaketi sonrasında Sinop Ayancık ve Türkeli'de bulunan vatandaşlarımızın araçlarıyla tahliyesi için Çanakkale'den bölgeye arabalı vapur getirdik. Denizcilik Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilen Kilitbahir Feribotu ile 15 Ağustos'ta 46, 16 Ağustos'ta 53, 17 Ağustos'ta da 16 olmak üzere toplamda 115 araç ve 578 vatandaşımızı deniz yoluyla tahliye ederek, İnebolu Limanı'na güvenle ulaştırdık. Diğer taraftan Türkeli ve Çatalzeytin arasındaki geçişi sağlayana kadar geçen sürede dileyen vatandaşlarımızı Devlet Hava Meydanları İşletmemizin helikopteri vasıtasıyla ailelerine kavuşturduk."