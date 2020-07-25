Son dakika haber... Karaismailoğlu: "Tamamlanan çevre yolumuz Amasya'nın şehircilik anlamında gelişmesine büyük katkı... - Son Dakika
Son dakika haber... Karaismailoğlu: "Tamamlanan çevre yolumuz Amasya'nın şehircilik anlamında gelişmesine büyük katkı...
Son dakika haberleri... Amasya Çevre Yolu tanıtım filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AMASYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yöntemiyle katıldı.
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25.07.2020 21:48:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Karaismailoğlu: "Tamamlanan çevre yolumuz Amasya'nın şehircilik anlamında gelişmesine büyük katkı... - Son Dakika