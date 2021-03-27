Son dakika haber | Karaman'da 2 köy Kovid-19 karantinasına alındı

Son dakika haber... Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Kızılkuyu ve Akarköy'ün 10 gün karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacağı belirtildi. Kararın ardından jandarma ekiplerince köylerde giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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