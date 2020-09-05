Karaman'da bir apartmanın 4. katından düşen Afganistan uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 246. Sokak'ta 4. kattaki evlerinin balkonunda oynayan 1,5 yaşındaki İlyas Ayınger, beton zemine düştü.
Çocuğun düştüğünü gören apartman sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:41 - Kaynak: AA
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