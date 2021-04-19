Karaman'da alev alan LPG'li otomobili başka bir sürücü söndürdü - Son Dakika

Karaman'da alev alan LPG'li otomobili başka bir sürücü söndürdü

KARAMAN - Karaman'da seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın, başka bir sürücü tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

Yangın, Nefise Sultan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, isminin açıklanmasını istemeyen sürücünün kullandığı 70 E 1639 plakalı Renault marka otomobil, seyir halindeyken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracını yolun sağına durdurdu. O sırada yoldan geçen ve aracın yandığını gören başka bir sürücü, durarak aracındaki yangın söndürme tüpüyle yanan aracı söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı. Elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangında araçta maddi hasar oluştu.

Yanan araç daha sonra çağrılan çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

(ARD-MD-AH-