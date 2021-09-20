Karaman'da 7 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

16 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

KARAMAN - Karaman'da çıkan kavgada vücudunun 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan 16 yaşındaki cinayet zanlısı ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi, 675 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaşan ve kavgalı oldukları ileri sürülen Samet Arpagünü ile A.A arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, Samet Arpagünü'nü vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Samet Arpagünü, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan A.A, ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı A.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.