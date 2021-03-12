Son dakika haber: Karaman'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

Görmeli köyünün yaylasında lokanta işleten Ahmet Özçelik'ten (36) haber alamayan yakınları iş yerine gitti.

İş yerinde yatakhane olarak kullanılan bölüme giren yakınları, Özçelik'i hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Özçelik'in öldüğünü tespit etti.

Özçelik'in cesedi, Ermenek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.