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Son dakika haber: Karaman'da bir kişi otomobilini takip eden köpeği tabancayla öldürdü - Son Dakika

Son dakika haber: Karaman'da bir kişi otomobilini takip eden köpeği tabancayla öldürdü

02.12.2021 13:45
Son dakika haber: Karaman'da bir kişi otomobilini takip eden köpeği tabancayla öldürdü

Son dakika gündem haberi... Karaman'da bir kişinin gece otomobiliyle seyir halindeyken aracına doğru havlayan çoban köpeğine tabancayla ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da bir kişinin gece otomobiliyle seyir halindeyken aracına doğru havlayan çoban köpeğine tabancayla ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızık köyünde hayvancılıkla uğraşan Ömer Baş, sabah köpeğini ahırın yanında ölmüş buldu.

Baş, köpeğinin tabancayla vurulduğunu fark etti. Ahırda bulunan güvenlik kamerasını inceleyen Baş, köpeğin otomobilden açılan ateş sonucu telef olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bölgedeki bir köpeğin, sokakta ilerleyen otomobili havlayarak takip ettiği görülüyor. Görüntülerde, bir süre sonra sürücünün, otomobili durdurup köpeğe ateş ettikten sonra uzaklaşması da yer alıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Karaman'da bir kişi otomobilini takip eden köpeği tabancayla öldürdü - Son Dakika


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