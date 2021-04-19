Karaman'da bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Yukarıakın köyünde 6 Nisan'da başlatılan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Karaman'da bir köyün karantinası kaldırıldı - Son Dakika