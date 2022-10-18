Eşini bıçaklayan şüpheli, kendisine soru soran gazeteciyi 'Seni de bıçaklarım' diyerek tehdit etti

Kaynak: AA

Karaman, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Karaman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.