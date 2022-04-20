Son dakika haber | Karaman'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Karaman'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

20.04.2022 13:36
Son dakika haber | Karaman'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Karaman'ın Sarıveliler ilçesinin Göktepe beldesinde kırsal alanda yangın çıktı.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinin Göktepe beldesinde kırsal alanda yangın çıktı.

Günder Mahallesi'ndeki kavaklık ve çalılık alanda, henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Göktepe Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangın ormanlık alana sıçramadan 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, yaptığı açıklamada, ekiplerin erken müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğünü söyledi.

Vatandaşlara ve belediye ekiplerine teşekkür eden Doğan, "Yaklaşık 3 dönümlük kavaklık ve çalılık alan yandı. Yangın ormana sıçrasaydı çok daha vahim durumlar ortaya çıkabilirdi. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Hava sıcaklığının artmaya başladığı bugünlerde vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum." dedi.

Son dakika haber | Karaman'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber | Karaman'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber | Karaman'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

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Sarıveliler, İtfaiye, Karaman, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Karaman'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


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