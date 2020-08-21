Son dakika haber... Karaman'da "Çocuklar Geleceğimiz Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Çocuklar Geleceğimiz Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Piri Reis Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, çocukların günlük ve sosyal yaşantılarını huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri, teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak artan suç çeşitliliği de dikkate alındığında çocukların her türlü suç ortamından uzak tutulması, bulundukları ortamda sosyal hayata uyum sağlamaları amacıyla projenin hazırlandığını belirtti.

Emniyet Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 26 Haziran 2020'da imzalanan protokol ile yürürlüğe giren proje kapsamında, çocuklara yönelik robotik kodlama, badminton, basketbol, yüzme, kadınlara yönelik bez bebek yapımı, Kapadokya gezisi gibi faaliyetlerin yapılacağını aktaran Taş, "Projemizin önemli hedeflerinden birisi de göç, aile içi şiddet, geçimsizlik, eğitimsizlik gibi nedenlerin yol açtığı sorunların azalmasını sağlayarak çocukların eğitim düzeylerinin artırılması, psiko-sosyal problemlerinin ortadan kaldırılması, yeteneklerinin keşfedilmesinin sağlanması, çocuk-aile iletişiminin güçlendirici çalışmalar ortaya koyarak, aileyi destekleyici faaliyetlerle çocuklarımızın özgüveni yerinde bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Projenin KOP Bölge İdaresi Başkanlığınca desteklenen Sosyal Gelişim Programı kapsamında yapıldığını ifade eden Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ise, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız için yapılan tüm çalışmaların her biri bizim için son derece kıymetlidir. Yapılacak proje faaliyetleri ile çocuklarımızın yeteneklerini geliştireceklerini umuyorum. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bilimsel ve spor faaliyetleri ile ne kadar meşgul edebilirsek başarı oranlarının artacağına inanıyorum. Çocuklarımızın akademik eğitimlerinin yanında sosyal ve sportif faaliyetlere de katılım sağlamaları kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Toplantıya Işık ve Taş'ın yanı sıra, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.Dr. Mehmet Akgül, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, bazı daire müdürleri ve mahalle muhtarları da katıldı.