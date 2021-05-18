Son dakika haber! Karaman'da dini nikahlı karısını silahını temizlerken vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Saçmaların bacağındaki atardamarı parçaladığı öğrenilen Laçin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada evde oturan dini nikahlı eşi, iki çocuk annesi Satı Laçin (25), silahtan çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Karaman'da av tüfeğini temizlediği sırada imam nikahlı karısını yanlışlıkla vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen koca tutuklandı.

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