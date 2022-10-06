Son dakika haber | Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

06.10.2022 15:10
Son dakika haber | Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Karaman'da gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsada karşılaşan M.Y.C. (21) ile A.D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. bıçakla M.Y.C.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından olaya karışan A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

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ZİYARETE GELDİĞİ EVİN BAHÇESİNDE BAŞINDAN VURULDU ZİYARETE GELDİĞİ EVİN BAHÇESİNDE BAŞINDAN VURULDU Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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