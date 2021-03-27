Son dakika haber: Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı; askeri helikopterle kurtarıldı (2) - Son Dakika

BULUNDUĞU 40 KİLOMETRE UZAKLIKTAN HALATLA ALINDI

Karaman'da, araçlarının kara saplanmasıyla yolda mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda, kayıp Ege Kabalak'a (26) arama- kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde askeri helikopterle ulaşıldı. Milli park bölgesinden halatla yukarı çekilerek, kurtarılan Kabalak, Mersin'in Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kabalak'ın, kurtarılmadan önce bulunduğu bölgeyi cep telefonu kamerasıyla kaydederek, askeri ekibe gönderip, kendisine ulaşmalarında kolaylık sağladığı belirtildi. Kabalak'ın kaybolduğu Çocak mevki ile bulunduğu nokta arasında yaklaşık 40 kilometre olduğu belirlendi.