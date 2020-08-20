Son dakika haber! Karaman'da komşuların silahlı kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

KARAMAN'da S.D. (21), tartıştığı komşusu Sefa Durmuş Türk'ü, av tüfeğiyle ateş ederek göğsünden yaraladı. Yaralı Türk hastaneye kaldırılırken, polis kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 759 Sokak'ta meydana geldi. S.D. ile komşusu Sefa Durmuş Türk, belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından iki komşu evlerine ayrıldı. S.D., evinden aldığı av tüfeğiyle, komşusunun evine gelip kapıyı açan Sefa Durmuş Türk'e ateş etti. Göğsünden yaralanan Türk, kanlar içinde yere yığıldı. S.D. ise saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Türk, yakınları tarafından araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.