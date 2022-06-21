Yapılan incelemenin ardından Büyükçetinkaya'nın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Karaman 'da, otomobilin geri manevra yaptığı sırada araç ile panelvan arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Tragger, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü - Son Dakika

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