PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

06.04.2022 13:11
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Karaman'da, plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karaman'da, plastik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere Orman İl Müdürlüğü ekipleri de müdahale ederken, TOMA da kullanıldı. Çevre il ve ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden 1 işçi ise dumandan etkilendi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), işçiye ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen diğer işçilere ise ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1) Karaman'da plastik fabrikasında yangın (1) Karaman'da plastik malzeme üreten fabrikada yangın Karaman'da plastik malzeme üreten fabrikada yangın

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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