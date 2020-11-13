Son dakika haberi | Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi

13.11.2020 12:52

Son dakika haberler... Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi Karaman'da çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucudan gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi

KARAMAN - Karaman'da çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucudan gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik sabaha karşı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında K.K., M.B., E.D., F.K., E.S., M.A.S., A.U.A., E.K. ve H.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 2'si kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 12 adet tüfek, 20 adet av tüfeği namlusu, 2 adet sürgüsü olamayan tabanca, bu silahlara ait 215 mermi, reçeteye tabi 585 hap, 11 ecstasy hap, 10 gram esrar, 670 TL para ve 1 adet döner bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında 9 zanlı, sabah erken saatlerde polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Son dakika haberi | Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Ruhsatsız Silah, Karaman, Silah, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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