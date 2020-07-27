Son dakika haber: Karaman'da silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da çıkan silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen üç kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alişahane Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Mert K, ayağından tabancayla vurularak yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştıkları öne sürülen H.K., M.Y. ve R.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, M.Y. ve R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.