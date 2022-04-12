Son dakika haber... Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

12.04.2022 00:58
Son dakika haber... Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde telefonda kendilerini jandarma olarak tanıttıkları kişiyi dolandırmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde telefonda kendilerini jandarma olarak tanıttıkları kişiyi dolandırmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Akarköy'de yaşayan H.S'yi (68) telefonla arayan şüpheliler, jandarma olduklarını ve Karaman'da yaşanan bir hırsızlık olayının faillerin çaldıkları malzemeleri evinde sakladıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Evde arama yapacaklarını, altın ve paraları teşhis için zorluk çıkarmadan kendilerine teslim etmelerini istediler.

Dolandırılmak istendiğini anlayan H.S. olayı jandarmaya ihbar etti. Köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, köy içinde yaya olarak gezen S.M.A (19) ve köy girişinde bir otomobil içinde bekleyen K.G (44), M.K (19) ile E.A'yı (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin Kazımkarabekir Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ederken, K.G'nin dolandırıcılıktan 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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Kazımkarabekir, Jandarma, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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