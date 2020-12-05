Zanlının evinde yapılan aramada, bin 586 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Z.Y'yi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Karaman 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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