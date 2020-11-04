Son dakika haber! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

04.11.2020 17:57
Son dakika haber! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ü.T.K, O.G. ve F.Ü'yü, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 980 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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