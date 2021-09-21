Son dakika haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Şüphelinin adresinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, bin 105 lira ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.E.K'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Karaman 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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