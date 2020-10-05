Son dakika haber | Karaman'daki orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber | Karaman'daki orman yangını söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Son dakika haber | Karaman'daki orman yangını söndürüldü, System.String[]

Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kışla köyü Yarbağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ermenek Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede yaklaşık 6 hektarlık alanın kül olduğu belirlendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KARAMAN

Son dakika haber | Karaman'daki orman yangını söndürüldü
Son dakika haber | Karaman'daki orman yangını söndürüldü
Son dakika haber | Karaman'daki orman yangını söndürüldü

Başyayla, Karaman, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Karaman'daki orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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