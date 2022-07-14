Son dakika haber | Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde korkutan yangın

14.07.2022 12:12
Son dakika haber | Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde korkutan yangın

Son dakika haberine göre Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bulunan kamelyada bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bulunan kamelyada bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 703 sokak üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bulunan kamelyada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bahçeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis, olay yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası kamelyada büyük çapta zarar oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN

YORUMLAR
500
İçimizdeki Ateş 4. Bölüm 2. Fragmanı | 'Topla çabuk bütün eşyalarını' @atv ? İçimizdeki Ateş 4. Bölüm 2. Fragmanı | 'Topla çabuk bütün eşyalarını' @atv ? Yanan evinde ailesinden sonra kuşlarını kurtardı Yanan evinde ailesinden sonra kuşlarını kurtardı
Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:34 Adana'da fuhuş tuzağı! 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için gittiği evde gasp edildi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:19:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement