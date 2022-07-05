Son dakika haberi! Karaman polisinden 2 ilde escort operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi! Karaman polisinden 2 ilde escort operasyonu: 11 tutuklama

05.07.2022 09:49

Bir son dakika haberine göre Karaman polisinden 2 ilde escort operasyonu: 11 tutuklama Polis, sosyal medya üzerinden para karşılığı escort kadın ayarlama vaadi ile 197 kişiden yaklaşık 3 milyon lira dolandıkları öne sürülen suç örgütünü çökertti Suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen H.G.

Karaman polisinden 2 ilde escort operasyonu: 11 tutuklama

Polis, sosyal medya üzerinden para karşılığı escort kadın ayarlama vaadi ile 197 kişiden yaklaşık 3 milyon lira dolandıkları öne sürülen suç örgütünü çökertti

Suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen H.G., ise Kuşadası'nda tatil yaparken yakaladı

KARAMAN Karaman polisi, sosyal medya üzerinden para karşılığı escort kadın ayarlama vaadi ile 197 kişiden 3 milyon lira dolandıran suç örgütünü çökertti. Denizli ve Manisa illerinde eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınarak Karaman'a getirilen 4'ü kadın 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman'da yaşayan H.A., sosyal medya üzerinden para karşılığı eskort kadın ayarlama vaadi ile reklam yapan suç örgütünün ağına düştü. H.A., örgüt üyelerinin verdiği hesaba önce bin lira yatırdı. Örgüt üyeleri daha sonrada farklı sebepler öne sürerek şahıstan para istemeye devam etti. Dolandırıcıların verdiği hesaba toplam 12 bin lira para daha yatıran H.A., dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünü çökertmek için çalışma başlattı.

"Suç örgütünün elebaşı tatil yaparken yakalandı"

Karaman polisi suç örgütünü çökerte bilmek için 3 ay boyunca teknik takip yaparak delilleri topladı. Örgüt üyelerinin Denizli ve Manisa'da olduğunu belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Kurulan özel ekip, dolandırıcıları yakalamak için Denizli ve Manisa'ya gitti. Denizli ve Manisa polisinin de desteği ile dolandırıcıların belirlenen adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, D.K., G.K., G.D. ve M.A. isimli kadınlar ile M.M.O., N.C., M.B., E.A., H.K., A.Ç., M.K., İ.A., Y.T., Y.Ş. ile Y.T'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen H.G ise Kuşadası'nda bulunan bir tatil köyünde tatil yaparken yakalandı. Örgüt üyesi 16 kişi daha sonra Karaman'a getirildi.

"197 kişiden 3 milyon lira dolandırmışlar"

Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden yaptıkları reklamla ağlarına düşürdükleri erkekleri inandırabilmek için örgütteki kadınları kullandı. Örgütte bulunan kadınlar, reklamda verilen yabancı ve tek kullanımlık hatları arayan erkekleri ikna ederek belli ücretler karşılığında adreslerine eskort kadın gönderilmesi konusunda anlaştı. Örgüt üyeleri şimdiye kadar bu yolla ağlarına düşürdükleri 197 kişiden 3 milyon lira para dolandırdı. Polis, operasyon yaptığı örgüt üyelerinin ev ve arabalarında yaptığı aramalarda 120 bin lira, 12 bin dolar, 850 euro, 84 adet sim kart, 65 cep telefonu ve 2 tabanca ile 1 tüfek ele geçirdi.

"Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı"

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 20 saat süren mahkemenin sonunda örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen H.G ile birlikte D.K., G.D., G.K., H.K., A.Ç., M.K., İ.A., Y.T., Y.Ş., ve Y.T. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. M.M.O, M.A., N.C., M.B., ile

E.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Karaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı Karaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu Son dakika haberi | Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Karaman polisinden 2 ilde escort operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika

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