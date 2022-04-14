Son dakika haber | Karamürsel'de iş yerinden hırsızlık iddiası - Son Dakika
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Son dakika haber | Karamürsel'de iş yerinden hırsızlık iddiası

14.04.2022 09:30
Son dakika haber | Karamürsel'de iş yerinden hırsızlık iddiası

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir işletmeden çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir işletmeden çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Karapınar Mahallesi'nde bir süredir faaliyette olmayan konaklama tesislerinden elektrik trafosu, hidrofor, 6 demir merdiven ve çeşitli hurda malzemeler çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, M.Ş. (18), B.Ş. (28), R.Ç. (22) ve A.Ç'yi (47) gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Karamürsel'de iş yerinden hırsızlık iddiası - Son Dakika


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