Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlk tören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak Karamürsel Alp'in mezarı başında yapıldı.

Burada, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda Karamürsel halkının büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirterek, "Düşmana göğsünü siper eden, Karamürsel'in kurtulduğu günü göremeyen şehitlerimize, kahramanlarımıza Allah rahmet etsin. Kanınızla sulanan bu topraklarda huzur ve refah içerisinde yaşayan bizler, sizlere layık birer insan olacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Törenlere, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Karamürsel Yelken Kulübü sporcuları da denizde çeşitli gösteriler yaptı. Törenin ardından ilçe müftülüğü tarafından şehitler için Merkez Camisi'nde mevlidi şerif okundu.