Son dakika haber: Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan gazilere ziyaret - Son Dakika

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde Kaymakam Osman Aslan Canbaba'ya, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Burhan Demir, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, Karamürsel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Asım Yağcı eşlik etti.

Kaymakam Canbaba, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerin manevi huzurunda saygıyla eğildiğini belirtti.

Canbaba, ülke topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerin kıymetli ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Şehit ve gazilere şükran borçlu olduklarına işaret eden Canbaba, şehitlik ve gaziliğin toprağı vatan, insanı ulus yapan yüksek manevi değerler olduğunu vurguladı.

Canbaba, yaşadığı topraklar uğruna şehit olan veya gazilik rütbesine ulaşan her vatan evladının, milletin bağımsızlığının tutkusunun sembolü olduğunu dile getirdi.

Şanlı tarihin evlatlarının, bu vatanın bayrağını her alanda en ön safta dalgalandırmak ve bağımsızlık mücadelesinin her mecrada devam ettiğini unutmadan çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Canbaba, "İşte bunun için, şartlar değişse de vazifemiz hep aynıdır. Bizler ancak bu gösterdiğimiz çaba ile şehitlerimize ve gazilerimize layık bir toplum olabiliriz. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Şubesi Başkanı Yaşar Göközkut ve Kıbrıs Gazisi Yusuf Utaş, ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Kaymakam Osman Aslan Canbaba'ya eşekkür etti.