Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesinde yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşak ulaşıma açıldı.

Karamürsel'in D-130 kara yolunun alt kısmı ve üst kısmını birbirine bağlayan kavşağın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni bir hizmetin hayat bulmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı'na kadar kalan yan yolların da tamamlanacağını aktaran Büyükakın, "Belediyeler iş yapma, hizmet üretme yerleridir, laf üretme yeri değildir. Eskiden hükümetlerin yapamadığı yatırımları şimdi belediyelerimiz yapılıyor. Terminali daha uygun bir yere taşıyarak bu alana da kenttin ihtiyacı olan bir proje yapmak istiyoruz. Muhalefet, yaptığımız bu yatırımlara 'betona yatırım' diyor. İş yapma hevesinde olmayanlar, bir çakıl taşı olmayanların, bunların neden yapıldığını anlamalarını beklemiyoruz." diye konuştu.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ise ilçeye yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da Karamürsel için bir hayalin daha gerçekleştiğini kaydetti.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve AK Parti teşkilat üyeleri katıldı.

Proje kapsamında çalışmaların tamamlanmasıyla şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından biri olan Karamürsel'de kent içi trafiğin yanı sıra şehirlerarası ulaşım da rahatlayacak.