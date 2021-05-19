Son dakika haber... Karamürsel ve Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamürsel ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Türk bayraklarıyla sahil boyu dolaşan Karamürsel Yelken Kulübü'ne ait tekneler de renkli görüntüler oluşturdu.

Gölcük

Gölcük ilçesindeki Anıt Park'ta da Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunun yapıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, İlçe Kaymakamı Cengiz Karabulut, İlçe Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Merkez Komutanı Deniz Kıdemli Albay Barış Uğurlu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alparslan Karcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Program sonunda vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.