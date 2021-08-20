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Son dakika haber! Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" - Son Dakika

Son dakika haber! Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim"

20.08.2021 11:32
Son dakika haber! Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı:

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de delta varyantı ağabeysinden dolayı temaslı duruma düşerek yurda alınmak istenen bir kişi, "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" diyerek polislere dakikalarca direndi.

Kırıkkale'de delta varyantı ağabeysinden dolayı temaslı duruma düşerek yurda alınmak istenen bir kişi, "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" diyerek polislere dakikalarca direndi. Ağabey ise yurdun penceresinden "Beni kapattınız, adamı neden kapatıyorsunuz?" diyerek salgın ekibine seslendi. Sanayideki iş yerinde çalışarak karantina ihlali yapan ağabey ve kardeşe 4 bin 50'şer lira para cezası yazıldı.

Ülke genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 bine yaklaşmasıyla birlikte denetimler de sıklaştı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor. İnsan sağlığını hiçe sayan karantina kaçağı kişilere yönelik de çalışmalar sürüyor.

"İŞLERİM VAR, 150 BİN AVROMU KAYBEDECEĞİM"

Delta varyantı ağabeysi E.D.'den dolayı temaslı duruma düşen kardeşi M.D., karantina ihlali yaparak Yahşihan ilçesindeki sanayide çalışırken tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin geleceğini duyan M.D., kendini eve kapattı. Temaslı durumundaki M.D., Salgın İl Salgın Denetim ekiplerince karantina yurduna götürülmek istendi. Filyasyon ekipleri şahsı ikna edemeyince polisten destek istedi. Kaletepe Mahallesi'ndeki ikamete gelen polis ekipleri, M.D.'yi götürmek için dakikalarca çaba sarf etti. M.D. ise "işlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" bahanesiyle yurda gitmemek için polislere dakikalarca direndi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen M.D., araca bindirilirken kendisini ihbar edenlere küfür etti.

Karantinaya alınacağı yurt önünde de içeri girmek istemeyen şahıs, yine polislere zorluk çıkardı. Kendisini görüntüleyen muhabire de "sen ne çekip duruyorsun? Oyun mu oynatıyoruz burada?" diyerek tepki gösterdi.

"BENİ KAPATTINIZ, ADAMI NEDEN KAPATIYORSUNUZ"

Delta varyantı virüsü taşıyan ağabey E.D. de 2 gün önce iş yerinde çalıştığı gerekçesiyle yurtta karantinaya alınmıştı. Yurdun penceresinden polislere seslenerek ağabey E.D, "İki gündür buradayım. Beni kapattınız bu adamı neden kapatıyorsunuz?" dedi. Temaslı durumdaki M.D, yoğun çaba sonucu karantina yurduna yerleştirildi. Ağabey ve kardeşe 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.

Riskli durumdaki ağabey ve kardeş, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta karantina sürelerini tamamlayacak.

(Kadir Arslan - Hasan Ay/İHA)

Son dakika haber! Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim
Son dakika haber! Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim

Koronavirüs, Para Cezası, Kırıkkale, Karantina, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: 'İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim' - Son Dakika


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